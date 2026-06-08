Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’321 -0.5%  SPI 18’853 -0.4%  Dow 50’786 -0.2%  DAX 24’616 -0.6%  Euro 0.9197 0.0%  EStoxx50 6’062 0.0%  Gold 4’338 0.2%  Bitcoin 50’486 0.3%  Dollar 0.7963 -0.2%  Öl 93.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Siri und mehr: Apple greift im KI-Rennen erneut an - Aktie dennoch schwach
Evonik-Aktie im Blick: RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe in Evonik-Papiere
Banca Monte dei Paschi vor Prüfung von Angeboten von Banco BPM und Intesa Sanpaolo
K+S-Aktie: Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro
Aus dem Nichts zum Highflyer: Inno Holdings-Aktie schiesst nach KI-Ankündigung nach oben
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204

18.48
CHF
-0.09
CHF
-0.46 %
08.06.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.06.2026 07:20:28

Deutsche Euroshop Hold

Deutsche Euroshop
18.48 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 23 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Geschäfte sorgten für stabile Dividenden, schrieb Kai Klose am Montagnachmittag. Sein Kursziel berücksichtigt etwas höhere Verbindlichkeiten. Bis 2028 gebe es allerdings keine größeren Fälligkeiten./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.25 € 		Abst. Kursziel*:
8.64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.45%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten