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SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885

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Ausserordentliche GV 17.09.2026 20:45:36

SHL Telemedicine-Aktie: Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Klausel

SHL Telemedicine-Aktie: Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Klausel

Die Aktionäre des an der Schweizer Börse kotierten israelischen Telemedizinunternehmens SHL haben am Donnerstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung der Einführung einer Opting-out-Klausel zugestimmt.

SHL Telemedicine
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Damit müssen Investoren künftig kein öffentliches Kaufangebot für alle Aktien mehr vorlegen, wenn ihr Anteil die Schwelle von einem Drittel überschreitet.

SHL hatte den Schritt im Antrag an die Aktionäre mit einem hohen Kapitalbedarf für die weitere Expansion begründet. Das Unternehmen sei auf zusätzliche Investitionen bestehender oder neuer Aktionäre angewiesen. Die bisherige Angebotspflicht habe die Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung eingeschränkt.

tp/

Tel Aviv/Zürich (awp)

Weitere Links:

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Bildquelle: SHL Telemedicine
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