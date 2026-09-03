XETRA-Handel: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.23 Prozent höher bei 18’501.64 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 94.437 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.144 Prozent auf 18’485.50 Punkte an der Kurstafel, nach 18’458.97 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18’485.50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’509.94 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 2.43 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Wert von 18’524.47 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 18’769.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16’466.86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6.60 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.23 Prozent auf 30.24 EUR), OHB SE (+ 1.69 Prozent auf 181.00 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 1.62 Prozent auf 44.00 EUR), TeamViewer (+ 1.41 Prozent auf 6.84 EUR) und EVOTEC SE (+ 1.27 Prozent auf 3.35 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Einhell Germany vz (-1.61 Prozent auf 73.30 EUR), Deutsche Euroshop (-1.20 Prozent auf 18.06 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0.85 Prozent auf 32.60 EUR), Mutares (-0.79 Prozent auf 25.10 EUR) und Vincorion (-0.72 Prozent auf 18.72 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 32’863 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.141 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.97 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch