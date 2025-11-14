Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’694 -0.4%  SPI 17’474 -0.4%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’851 -0.8%  Euro 0.9207 -0.2%  EStoxx50 5’693 -0.9%  Gold 4’171 0.0%  Bitcoin 76’755 -3.0%  Dollar 0.7917 -0.1%  Öl 63.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Siemens Energy-Aktie zweistellig höher: Mittelfristige Prognose wird optimistischer
Zürich-Aktie fällt: Anlagestiftung nimmt mit Kapitalerhöhung hunderte Millionen Franken ein
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral
Wizz Air-Aktie: Strafe von Italiens Antitrust-Behörde wegen Abo-Kampagne
DroneShield-Aktie mit Stabilisierungsversuch nach dramatischem Kurseinbruch: Das gitl es jetzt zu wissen
Suche...
eToro entdecken

Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204

17.18
CHF
-0.09
CHF
-0.49 %
10:36:26
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 08:44:42

Deutsche Euroshop Add

Deutsche Euroshop
17.18 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Neunmonatszahlen und einer Präzisierung der Jahresprognose mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Add" belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Gerhard Schwarz am Freitag. Seine Schätzungen hätten bereits vor der Zahlenvorlage unter den Markterwartungen gelegen, sodass es nur einen geringen Revisionsbedarf gebe./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Add
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
18.58 € 		Abst. Kursziel*:
13.02%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
18.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.82%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:44 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
19.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
18.08.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
15.08.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen