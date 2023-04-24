|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.08.2025 07:41:44
Deutsche Euroshop Add
Deutsche Euroshop
18.58 CHF -17.51%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nah Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Erstmals seit Jahren habe die Portfoliobewertung ein positives Ergebnis geliefert, schrieb Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Betreiber von Einkaufszentren auf dem Weg zu den Jahreszielen./rob/mis/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:48 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Add
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
18.92 €
|
Abst. Kursziel*:
10.99%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
18.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
|
Analyst Name::
Andre Remke
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG
|
14.08.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.423 Pkt - Dt. Euroshop unbewegt von Zahlen (Dow Jones)
|
14.08.25
|EQS-News: First half of 2025: Deutsche EuroShop reports operating performance in line with expectations and sustainable growth momentum (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: Erstes Halbjahr 2025: Deutsche EuroShop mit erwartungsgemässer operativer Entwicklung und nachhaltigen Wachstumsimpulsen (EQS Group)
|
07.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
07.08.25