Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’206 1.1%  SPI 16’945 1.0%  Dow 45’002 0.2%  DAX 24’439 0.5%  Euro 0.9411 -0.1%  EStoxx50 5’487 1.0%  Gold 3’323 -0.2%  Bitcoin 91’739 -2.3%  Dollar 0.8066 -0.1%  Öl 66.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Allianz-Aktie im Blick: Konzern setzt Aktienrückkauf fort
Kehrt die Lufthansa-Aktie in den DAX zurück? - Die Chancen
So reagieren Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
Commerzbank-Aktie erholt sich: Rally setzt sich nach Montagsdelle fort
Stadler-Aktien von zuversichtlichen Aussagen des Patrons beflügelt
Suche...
200.- Saxo-Deal

Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204

18.59
CHF
-3.95
CHF
-17.51 %
24.04.2023
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2025 16:22:57

Deutsche Euroshop Add

Deutsche Euroshop
18.58 CHF -17.51%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Aussicht auf attraktive Dividenden des Einkaufszentren-Investors bleibe intakt, schrieb Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Neubewertung der Immobilien sei überraschend positiv ausgefallen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Add
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
18.80 € 		Abst. Kursziel*:
11.70%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
18.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.35%
Analyst Name::
Andre Remke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:22 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
18.08.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
15.08.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
07.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen