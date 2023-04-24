|Kurse + Charts + Realtime
19.08.2025 16:22:57
Deutsche Euroshop Add
Deutsche Euroshop
18.58 CHF -17.51%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Aussicht auf attraktive Dividenden des Einkaufszentren-Investors bleibe intakt, schrieb Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Neubewertung der Immobilien sei überraschend positiv ausgefallen./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Euroshop AG Add
|
Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
18.80 €
|
Abst. Kursziel*:
11.70%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
18.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.35%
|
Analyst Name::
Andre Remke
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
