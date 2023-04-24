Deutsche Euroshop 18.58 CHF -17.51% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Aussicht auf attraktive Dividenden des Einkaufszentren-Investors bleibe intakt, schrieb Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Neubewertung der Immobilien sei überraschend positiv ausgefallen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:06 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.