Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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06.08.2026 10:02:29
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 06.08.2021 wurde das Deutsche Börse-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Deutsche Börse-Papier bei 143.10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.699 Deutsche Börse-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 187.98 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 05.08.2026 auf 269.00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 87.98 Prozent.
Der Deutsche Börse-Wert an der Börse wurde auf 47.69 Mrd. Euro beziffert. Am 05.02.2001 wurden Deutsche Börse-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Deutsche Börse-Aktie bei 36.20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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