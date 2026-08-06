DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 06.08.2021 wurde das Deutsche Börse-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Deutsche Börse-Papier bei 143.10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.699 Deutsche Börse-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 187.98 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 05.08.2026 auf 269.00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 87.98 Prozent.

Der Deutsche Börse-Wert an der Börse wurde auf 47.69 Mrd. Euro beziffert. Am 05.02.2001 wurden Deutsche Börse-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Deutsche Börse-Aktie bei 36.20 EUR.

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Redaktion finanzen.ch