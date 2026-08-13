DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 13.08.2016 wurde die Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 75.65 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Börse-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13.219 Deutsche Börse-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’596.83 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Börse-Aktie am 12.08.2026 auf 272.10 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 259.68 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Deutsche Börse einen Börsenwert von 49.40 Mrd. Euro. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Papiers auf 36.20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch