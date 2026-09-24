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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

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Deutsche Börse-Anlage unter der Lupe 24.09.2026 10:02:04

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Deutsche Börse
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Börse-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 163.75 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6.107 Deutsche Börse-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 282.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’723.97 EUR wert. Damit wäre die Investition 72.40 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Deutsche Börse einen Börsenwert von 49.87 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Anteils fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Ein Deutsche Börse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 36.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
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