FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone nach einem Investorentreffen infolge der jüngst vorgelegten Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das Management habe sich in einem breiten Themenspektrum offen gezeigt, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings müssten die Investitionen in Marketing, Forschung und Entwicklung erhöht werden, was in den Jahren 2025 und 2026 wahrscheinlich die Marge beeinträchtigen werde./tih/mis;