NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Bestätigung der Wachstumsprognose und die Aussagen zur Profitabilität liefen auf niedrigere Schätzungen hinaus, schrieb Analyst David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investoren müssten sich in Geduld üben, bis der Lebensmittelkonzern seine Ziele erreicht./bek/ngu;