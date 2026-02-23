Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Danone Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Der unerwartet starke Umsatzeinbruch im ersten Quartal durch einen Rückruf sei sicherlich unerfreulich, schrieb Warren Ackerman am Montag. Die langfristigen Auswirkungen davon dürften aber begrenzt bleiben. Er hofft auf einen erreichten Tiefpunkt im US-Geschäft als Grundlage für ein 2026 wieder ausgewogeneres Wachstum - mit geringerer Abhängigkeit von China./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73.20 €
|
Abst. Kursziel*:
13.39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
72.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.11%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
|08:33
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
|20.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|66.62
|-1.14%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:28
|
RBC Capital Markets
Enel Underperform
|09:26
|
UBS AG
Enel Buy
|08:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Commerzbank Neutral
|08:52
|
Deutsche Bank AG
BBVA Buy
|08:52
|
Deutsche Bank AG
Santander Buy
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Air Liquide Buy
|08:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
L'Oréal Hold