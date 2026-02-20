Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

66.94
CHF
-0.56
CHF
-0.83 %
13:24:49
BRXC
20.02.2026 10:58:15

Danone Overweight

Danone
66.72 CHF -1.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach den ordentlichen Resultaten 2025 dürfte der Start ins neue Jahr eher träge verlaufen, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Äußerungen des Managements hin. Insgesamt habe die Unternehmensführung aber Zuversicht ausgestrahlt mit Blick auf die 2026er-Wachstumsziele./mis/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 09:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 09:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
73.74 € 		Abst. Kursziel*:
22.05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.65%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

