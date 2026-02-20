NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach den ordentlichen Resultaten 2025 dürfte der Start ins neue Jahr eher träge verlaufen, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Äußerungen des Managements hin. Insgesamt habe die Unternehmensführung aber Zuversicht ausgestrahlt mit Blick auf die 2026er-Wachstumsziele./mis/rob/jha/;