Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach den ordentlichen Resultaten 2025 dürfte der Start ins neue Jahr eher träge verlaufen, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Äußerungen des Managements hin. Insgesamt habe die Unternehmensführung aber Zuversicht ausgestrahlt mit Blick auf die 2026er-Wachstumsziele./mis/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 09:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73.74 €
|
Abst. Kursziel*:
22.05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.65%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|10:58
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:47
|Danone Buy
|UBS AG
|10:35
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|67.36
|-0.21%
