Danone Aktie 487663 / FR0000120644

69.17
CHF
1.46
CHF
2.16 %
22.08.2025
16.09.2025 06:27:38

Danone Buy

Danone
69.17 CHF 2.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 84 Euro angehoben. Nach der Abstufung vor einem Jahr wegen Sorgen über die Geschäfte in China und den USA erwarte er nun wieder ein nachhaltigeres Wachstum, schrieb David Hayes in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Lebensmittelkonzerns. Die Risiken für einen Abschwung hätten sich in Richtung zweites Halbjahr 2026 verschoben. Bis dahin könnten die Aktien sich besser schlagen als die der strauchelnden Konkurrenz./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74.56 € 		Abst. Kursziel*:
12.66%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
75.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.08%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

