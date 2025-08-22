Danone Aktie 487663 / FR0000120644
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Danone Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 84 Euro angehoben. Nach der Abstufung vor einem Jahr wegen Sorgen über die Geschäfte in China und den USA erwarte er nun wieder ein nachhaltigeres Wachstum, schrieb David Hayes in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Lebensmittelkonzerns. Die Risiken für einen Abschwung hätten sich in Richtung zweites Halbjahr 2026 verschoben. Bis dahin könnten die Aktien sich besser schlagen als die der strauchelnden Konkurrenz./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74.56 €
|
Abst. Kursziel*:
12.66%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
75.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.08%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
10.09.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Analysten sehen bei Danone-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
28.08.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
28.08.25
|Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
28.08.25