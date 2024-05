NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auch nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht weiter mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi stutzte am Freitagvormittag aber seine Ergebnisschätzungen bis 2025 um drei Prozent und begründete dies mit dem schwächeren Auftragsbestand in Europa. Bis September dürfte sich hier wenig beleben, sodass es schwierig werde, das avisierte stabile operative Ergebnis 2024 noch zu erreichen./ag/tih;