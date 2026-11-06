Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen entsprächen insgesamt den Konsensprognosen, schrieb Jose Asumendi am Freitag nach dem Bericht des Lkw-Herstellers. Die Resultate in Nordamerika seien dank Tarifrückerstattungen sowie höherer Absatzzahlen, positiver Preisentwicklung und positiver Effekte, die die überhöhten Herstellungskosten und den Produktmix ausgeglichen hätten, sehr stark ausgefallen./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41.86 €
|
Abst. Kursziel*:
19.45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.49%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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