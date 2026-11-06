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06.11.2026 07:50:45

Daimler Truck Overweight

Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen entsprächen insgesamt den Konsensprognosen, schrieb Jose Asumendi am Freitag nach dem Bericht des Lkw-Herstellers. Die Resultate in Nordamerika seien dank Tarifrückerstattungen sowie höherer Absatzzahlen, positiver Preisentwicklung und positiver Effekte, die die überhöhten Herstellungskosten und den Produktmix ausgeglichen hätten, sehr stark ausgefallen./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41.86 € 		Abst. Kursziel*:
19.45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.49%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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