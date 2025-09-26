Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi verfolgt wegen der angekündigten US-Zölle bei dem Nutzfahrzeugbauer einen vorsichtigen Ansatz. Er rechnet laut seinem Kommentar vom Montag 2026 auch nicht mehr mit einer deutlichen Markterholung angesichts der anhaltenden Schwäche im US-Güterverkehrssektor und der Unsicherheit im Zusammenhang mit der EPA-2027-Abgasrichtlinie. Frühere Erholungsprognosen, die auf starken Vorbestellungen beruhten, seien nicht mehr gerechtfertigt./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35.60 €
|
Abst. Kursziel*:
40.45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.28%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
26.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX steigt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aktienempfehlung: So bewertet Bernstein Research die Daimler Truck-Aktie (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Börse Frankfurt: DAX steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Jefferies & Company Inc. gibt Daimler Truck-Aktie Buy (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|33.17
|-6.14%
