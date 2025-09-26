Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

33.17
CHF
-2.17
CHF
-6.14 %
26.09.2025
BRXC
29.09.2025 07:02:16

Daimler Truck Overweight

Daimler Truck
33.17 CHF -6.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi verfolgt wegen der angekündigten US-Zölle bei dem Nutzfahrzeugbauer einen vorsichtigen Ansatz. Er rechnet laut seinem Kommentar vom Montag 2026 auch nicht mehr mit einer deutlichen Markterholung angesichts der anhaltenden Schwäche im US-Güterverkehrssektor und der Unsicherheit im Zusammenhang mit der EPA-2027-Abgasrichtlinie. Frühere Erholungsprognosen, die auf starken Vorbestellungen beruhten, seien nicht mehr gerechtfertigt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
35.60 € 		Abst. Kursziel*:
40.45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
35.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.28%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

07:02 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
26.09.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
27.08.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
