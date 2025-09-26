NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose Asumendi verfolgt wegen der angekündigten US-Zölle bei dem Nutzfahrzeugbauer einen vorsichtigen Ansatz. Er rechnet laut seinem Kommentar vom Montag 2026 auch nicht mehr mit einer deutlichen Markterholung angesichts der anhaltenden Schwäche im US-Güterverkehrssektor und der Unsicherheit im Zusammenhang mit der EPA-2027-Abgasrichtlinie. Frühere Erholungsprognosen, die auf starken Vorbestellungen beruhten, seien nicht mehr gerechtfertigt./rob/tih/ag;