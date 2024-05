NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Eine Veranstaltung des Managements habe seine Einschätzung bestärkt, dass die Aktien des Nutzfahrzeugherstellers angesichts von dessen Marktstellung, Selbsthilfepotenzial, Barmittelschöpfung und Kapitaleffizienz immer noch auffallend günstig bewertet seien, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Montag vorliegenden Studie. Der mehr als 30-prozentige Abschlag zur Konkurrenz sei nicht gerechtfertigt./gl/he;