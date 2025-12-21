So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Marktbericht 21.12.2025 09:48:20

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,05 Prozent auf 88.328,80 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 88.370,60 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,7 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 25,5 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,68 Prozent auf 77,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 77,85 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,43 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 2.989,74 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.977,00 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 589,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (592,55 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 1,933 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Monero um 3,43 Prozent auf 460,86 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 477,25 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,3692 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3730 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2174 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2182 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2814 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,2840 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Binancecoin um 0,09 Prozent auf 852,28 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 853,02 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1319 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1320 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Solana um 0,34 Prozent auf 125,37 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 125,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Avalanche um 0,35 Prozent auf 12,16 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,21 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 12,55 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagvormittag um 0,11 Prozent auf 12,57 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,454 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:40 bei 1,449 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquelle: Wright Studio / Shutterstock.com
