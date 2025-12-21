Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
21.12.2025 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.
Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,05 Prozent auf 88.328,80 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 88.370,60 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,7 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 25,5 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,68 Prozent auf 77,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 77,85 US-Dollar.
Zudem legt Ethereum zu. Um 0,43 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:40 auf 2.989,74 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.977,00 US-Dollar wert war.
Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 589,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (592,55 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 1,933 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Monero um 3,43 Prozent auf 460,86 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 477,25 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,3692 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3730 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2174 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2182 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2814 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,2840 US-Dollar beziffert.
Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Binancecoin um 0,09 Prozent auf 852,28 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 853,02 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1319 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:40 auf 0,1320 US-Dollar beziffert.
Daneben fällt Solana um 0,34 Prozent auf 125,37 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 125,80 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Avalanche um 0,35 Prozent auf 12,16 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,21 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 12,55 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagvormittag um 0,11 Prozent auf 12,57 US-Dollar gestiegen.
Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,454 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 09:40 bei 1,449 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
