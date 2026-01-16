Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
38.28CHF
0.32CHF
0.84 %
16:38:32
SWX
16.01.2026 14:51:55
Daimler Truck Outperform
Daimler Truck
38.58 CHF 1.18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz des Bereichs Trucks North America habe die Markterwartungen ganz klar getoppt, schrieb Nick Housden am Freitag nach Zahlen zum vierten Quartal 2025. Auch die Verkaufszahlen von Mercedes-Benz-Lkw und Trucks Asia seien besser gewesen, nur das Bus-Geschäft habe die Prognosen verfehlt./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
40.08 €
Abst. Kursziel*:
19.76%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
41.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.22%
Analyst Name::
Nick Housden
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
|
|
