NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das solide bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers habe die Konsensschätzung um 10 Prozent übertroffen, schrieb Nick Housden in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/he;