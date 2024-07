NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers sei in die "Jefferies Franchise Picks"-Liste aufgenommen worden, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Daimler Truck stehe kurz vor einem Wendepunkt in der Frachtwirtschaft, der einen neuen Auftragszyklus und eine Neubewertung nach sich ziehen dürfte./ck/he;