Dätwyler-Aktie rückt mit UBS-Kurszielerhöhung vor
Die Dätwyler-Aktien sind am Dienstag in einem ansonsten an Impulsen armen Börsengeschehen gefragt.
Zeitweise gewinnen Dätwyler 2,0 Prozent auf 160,20 Franken. Davor haben die Titel mit 162,20 Franken gar einen neuen Intraday-Jahreshöchststand erreicht. Der Gesamtmarkt gewinnt gemessen am breiten SPI aktuell 0,1 Prozent hinzu.
Die UBS erhöhte am Berichtstag sowohl die Gewinnschätzungen als auch das Kursziel für Dätwyler. Neu steht das Kursziel bei 185 nach zuvor 174 Franken. Zugleich hat der zuständige Analyst die Kaufempfehlung für die Titel bekräftigt.
Angesichts zahlreicher Veränderungen bei Dätwyler habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb der Analyst. Dabei geht er für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils von einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Demgegenüber dürften die Entwicklungen im Öl- und Gassegment die Margen etwas belasten, hiess es.
