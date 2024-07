NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 56 auf 52 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Positiv sei, dass die Preise stabil seien, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es stellten sich allerdings die Frage, warum Mercedes-Benz die Erwartungen verfehlt habe und warum die Geschäfte in Nordamerika besser gelaufen seien als angenommen./bek/ck;