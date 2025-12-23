Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’265 0.8%  SPI 18’209 0.6%  Dow 48’438 0.2%  DAX 24’348 0.3%  Euro 0.9299 -0.2%  EStoxx50 5’753 0.2%  Gold 4’458 0.3%  Bitcoin 69’007 -1.5%  Dollar 0.7901 -0.2%  Öl 61.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Sika41879292Novartis1200526Idorsia36346343NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Top News
Meta-Aktie gefragt: Umweltaktivist Resch scheitert mit Klage gegen Facebook
Tesla-Aktie: So viele Tesla-Anteile stiess Finanzchef Taneja 2025 ab
Warum der Dollar zu Euro und Franken leicht vorrückt
Nestlé-Aktie stabil: Wachstum löst laut CEO fast alle Probleme
Airbus-Aktie höher: Spanien ordert Militärtransporter
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Konjunktur im Fokus 23.12.2025 16:46:36

Warum der Dollar zu Euro und Franken leicht vorrückt

Warum der Dollar zu Euro und Franken leicht vorrückt

Der US-Dollar hat am Dienstagnachmittag gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken leicht an Wert gewonnen.

Grund dafür waren insgesamt robuste Konjunkturdaten aus den USA.

Aktuell kostet der Euro 1,1774 Dollar. Das ist etwas weniger als am Mittag mit 1,1796 und damit noch vor Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten. Allerdings notiert das Währungspaar damit auf dem Niveau vom frühen Morgen. Ähnlich hat sich das Dollar/Franken-Paar bewegt. Mit 0,7899 Franken kostet der Greenback etwas mehr als gegen Mittag (0,7878) aber etwa gleich viel wie im Frühhandel. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9300 mehr oder weniger auf der Stelle.

Robuste Konjunkturdaten dämpften etwas die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen, was den Dollar leicht stärkte. So war die Industrieproduktion im November stärker als erwartet gestiegen. Zudem wuchs die Wirtschaft im Sommer überraschend deutlich. Im dritten Quartal zog das Bruttoinlandsprodukt laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent an.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

"Das Wachstum scheint tatsächlich durch die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und den Boom bei den Investitionen in Künstliche Intelligenz gestützt worden zu sein", schrieb Volkswirt Oliver Allen von Pantheon Macroeconomics. Der Experte sieht jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass sich das Blatt im Schlussquartal gewendet hat, insbesondere beim Konsum. Der schwache Arbeitsmarkt, stagnierende Realeinkommen und das Wegschmelzen der während der Corona-Pandemie angehäuften Ersparnisse schienen nun die Haushalte einzuholen.

Dies zeigte sich auch am später veröffentlichten Konsumentenvertrauen. Der Konsumindikator sank um 3,8 Punkte auf 89,1 Punkte. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Ökonomen hatten mit 91,0 Punkten gerechnet.

awp-robot/pre/to

Zürich (awp)

Weitere Links:

Goldman Sachs Ausblick: Wo 2026 die Renditen liegen - und wo die Gefahren

Bildquelle: Vasin Lee / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 156.3830 -0.6380
-0.41

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent rüstet für den grossen Durchbruch im Jahr 2026
Novo Nordisk-Aktie zieht kräftig an: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen
Nestlé-Aktie stabil: Wachstum löst laut CEO fast alle Probleme
Analysten bewerten die Nike-Aktie nach Zahlen: Chancen und Risiken für Anleger
DroneShield-Aktie vor dem Sprung: Wird 2026 das Jahr der grossen Rally?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Siemens Energy-Aktie im Fokus: Wie viel Kurspotenzial sehen die Analysten für das DAX-Papier jetzt?
EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lieferketten-Compliance
Aufwärtstrend setzt sich fort: TUI-Aktie nach Dezember-Spurt auf Jahreshoch
Vorweihnachtliche Ruhe: Wall Street beendet Handel höher -- SMI und DAX schliessen stabil -- Asiens Börsen letztlich fester

finanzen.net News

Datum Titel
16:45 Ölpreise geben etwas nach
16:37 ROUNDUP/Aktien New York: Kaum Bewegung - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen
16:37 USA: Verbrauchervertrauen fällt schwächer als erwartet aus
16:21 Flatexdegiro erweitert Vorstand
16:17 Aktien New York: Moderate Verluste - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen
16:14 Nach langen Debatten: Italiens Haushalt nimmt erste Hürde
15:45 USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet
15:30 ROUNDUP: US-Wirtschaft wächst so starkt wie seit zwei Jahren nicht mehr
15:20 ROUNDUP: Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.12.2025 - 15.15 Uhr