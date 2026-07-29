Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’486 -0.6%  SPI 20’310 -0.5%  Dow 51’980 -1.5%  DAX 25’460 0.0%  Euro 0.9341 0.1%  EStoxx50 6’249 -0.7%  Gold 4’038 0.2%  Bitcoin 52’271 -0.1%  Dollar 0.8202 0.1%  Öl 90.5 7.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Rheinmetall345850Logitech2575132Kuros32581411Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buffer-ETFs auf dem Prüfstand: So ist die Struktur wirklich aufgebaut
Ausblick: WACKER CHEMIE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Samsung stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: PUMA SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
ETF Sparplan

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kennzahlen voraus 29.07.2026 18:37:00

Ausblick: PUMA SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: PUMA SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PUMA SE vor Zahlenvorlage - das erwarten Analysten.

PUMA
26.89 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

PUMA SE äussert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,516 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 69,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,670 EUR erwirtschaftet wurden.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,66 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,94 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,528 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -4,380 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,96 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,30 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PUMA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?