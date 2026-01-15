FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck vor den am 12. März anstehenden Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Vor allem wegen der Nordamerika-Sparte erwarte er einen schwachen Abschluss des Jahres 2025, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Kempf geht von einem deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr für diese Region aus, verstärkt durch Gegenwind aufgrund von Zöllen und einer fehlenden Preissetzungsmacht, diese Kosten an die Endkunden weiterzugeben./ck/ag;