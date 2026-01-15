Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck vor den am 12. März anstehenden Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Vor allem wegen der Nordamerika-Sparte erwarte er einen schwachen Abschluss des Jahres 2025, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Kempf geht von einem deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr für diese Region aus, verstärkt durch Gegenwind aufgrund von Zöllen und einer fehlenden Preissetzungsmacht, diese Kosten an die Endkunden weiterzugeben./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.08 €
|
Abst. Kursziel*:
2.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.71%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
14.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.01.26
|RBC Capital Markets: Outperform-Note für Daimler Truck-Aktie (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
12.01.26
|DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Daimler Truck
|10:52
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|07.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|37.77
|1.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|
Deutsche Bank AG
Daimler Truck Buy
|10:42
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|10:33
|
Deutsche Bank AG
Richemont Buy
|10:26
|
UBS AG
Henkel vz. Neutral
|10:24
|
UBS AG
adidas Buy
|10:16
|
Warburg Research
Südzucker Hold
|10:15
|
UBS AG
DWS Group Neutral