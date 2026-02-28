Wie viel Verlust eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vor Jahren in Hedera investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde Hedera bei 0.3908 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1’000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’558.71 Hedera. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0.1004 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256.99 USD wert. Das entspricht einem Minus von 74.30 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0.078263 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0.2914 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
