Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Vor Jahren in Toncoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3.508 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28.51 Toncoin. Da sich der Wert eines Coins am 27.02.2026 auf 1.298 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37.01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62.99 Prozent verringert.
Am 28.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.250 USD. Bei 4.105 USD erreichte der Coin am 31.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
