Continental Aktie 327800 / DE0005439004
61.00CHF
2.94CHF
5.06 %
10:30:52
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.01.2026 09:02:13
Continental Equal Weight
Continental
61.48 CHF 3.19%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Entwicklung bei der Kautschuk-Tochter ContiTech sei besonders enttäuschend, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies überschatte die robusten Ergebnisse des Kerngeschäfts (Reifenproduktion)./bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
66.24 €
|
Abst. Kursziel*:
5.68%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
66.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.55%
|
Analyst Name::
Erwann Dagorne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|61.26
|5.51%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Michelin Neutral
|09:43
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen Neutral
|09:41
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|09:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|09:40
|
Deutsche Bank AG
Rio Tinto Hold
|09:37
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|09:36
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold