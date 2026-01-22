Continental 61.48 CHF 3.19% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Entwicklung bei der Kautschuk-Tochter ContiTech sei besonders enttäuschend, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies überschatte die robusten Ergebnisse des Kerngeschäfts (Reifenproduktion)./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT



