Continental Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Entwicklung bei der Kautschuk-Tochter ContiTech sei besonders enttäuschend, schrieb Erwann Dagorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies überschatte die robusten Ergebnisse des Kerngeschäfts (Reifenproduktion)./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Equal Weight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
66.24 € 		Abst. Kursziel*:
5.68%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
66.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.55%
Analyst Name::
Erwann Dagorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

