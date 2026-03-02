Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Fokus habe der Ausblick gestanden, der konservativ ausgefallen sei, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Autozulieferers, der auf dem Weg sei zu einer kompletten Eigenständigkeit des Reifengeschäfts. Die Trennung von ContiTech könnte aber durch die Nahost-Eskalation erschwert werden./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
66.02 € 		Abst. Kursziel*:
-0.03%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
65.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.18%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:46 Continental Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
