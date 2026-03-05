Continental-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Hannoveraner sei vorsichtig, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Den unerwartet hohen Dividendenvorschlag sieht er positiv, weil Ausschüttungen in den Fokus rücken dürften, sobald die Trennung von ContiTech abgehakt sei.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:42 Uhr 1.6 Prozent auf 65.88 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 6.25 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 182’915 Continental-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 3.1 Prozent nach unten.

