Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 74 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dabei geht der Analyst Jose Asumendi nicht von einem langen "Energieschock" durch die Nahost-Eskalation aus, wie er am Donnerstagabend schrieb. Ansonsten sieht er die Bewertung von ContiTech im Fokus. Den Verkauf hält er für noch nicht eingepreist und sieht daher ein asymmetrisch gutes Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./rob/ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
65.18 €
|
Abst. Kursziel*:
15.07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
65.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.68%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
05.03.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Hold für Continental-Aktie (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Continental-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
05.03.26
|DAX aktuell: DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
05.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Start (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Conti-Aktie in Grün: Continental rechnet 2026 mit weniger Umsatz, aber besserer Rendite (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Conti strebt Margenverbesserung an - Aktie macht Minus wett (AWP)
Analysen zu Continental AG
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|58.90
|1.24%
