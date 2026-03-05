Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Hold für Continental-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Continental von 74 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausblick des zukünftig reinen Reifenherstellers sei mau, biete damit aber den benötigten Puffer im aktuell unsicheren Umfeld, schrieb Michael Filatov am Donnerstag. Die Abspaltung von ContiTech sieht er im Plan.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Continental-Aktie musste um 13:36 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.6 Prozent auf 65.92 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 4.67 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182’649 Continental-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 3.0 Prozent abwärts.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



