SMI 13'485 0.1%  SPI 18'621 0.2%  Dow 49'661 1.5%  DAX 24'669 0.7%  Euro 0.9167 0.0%  EStoxx50 5'986 1.0%  Gold 4'945 3.5%  Bitcoin 52'938 8.2%  Dollar 0.7756 -0.3%  Öl 67.5 0.3% 
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.30
CHF
1.02
CHF
1.61 %
15:45:52
SWX
06.02.2026 15:05:02

Continental Market-Perform

Continental
64.74 CHF -0.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Berichtssaison im Reifensektor sei früher als gedacht eingeläutet worden, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von Michelin habe es positive Eckdaten gegeben, von Continental dagegen negative. Der Experte sieht den Konkurrenten Bridgestone mit Blick auf die Quartalszahlen in der besten Ausgangslage./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
70.46 € 		Abst. Kursziel*:
-6.33%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
70.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.46%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:05 Continental Market-Perform Bernstein Research
03.02.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Continental Buy UBS AG
28.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
