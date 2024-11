NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten die Stärke des Reifengeschäfts und die stetige Verbesserung der Automotive-Sparte unterstrichen, schrieb Analyst Michael Aspinall am Montag in seiner ersten Reaktion./edh/ag;