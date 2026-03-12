Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Eine Verdoppelung des Ölpreises würde das operative Ergebnis (Ebit) um 10 Prozent schmälern, Maßnahmen des Reifenherstellers zur Minderung der Effekte außen vor gelassen, schrieb David Lesne am Donnerstagnachmittag. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Unternehmen einen Großteil der höheren Kosten, wenn nicht sogar alle kompensieren kann./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62.54 €
|
Abst. Kursziel*:
43.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.72%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
12.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
12.03.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
12.03.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
12.03.26
|DAX aktuell: DAX verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|11:14
|Continental Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:14
|Continental Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:14
|Continental Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|56.14
|3.08%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:44
|
Goldman Sachs Group Inc.
FedEx Buy
|11:43
|
Deutsche Bank AG
Assicurazioni Generali Hold
|11:40
|
UBS AG
Zalando Buy
|11:39
|
Deutsche Bank AG
Brenntag Hold
|11:36
|
UBS AG
Henkel vz. Neutral
|11:35
|
UBS AG
Lufthansa Buy
|11:35
|
Deutsche Bank AG
K+S Sell