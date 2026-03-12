Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’868 0.2%  SPI 17’935 0.1%  Dow 46’678 -1.6%  DAX 23’538 -0.2%  Euro 0.9031 -0.2%  EStoxx50 5’744 -0.1%  Gold 5’093 0.0%  Bitcoin 56’993 2.8%  Dollar 0.7876 0.2%  Öl 100.2 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Henkel vz-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral
Buy von UBS AG für Zalando-Aktie
Brenntag SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold
PayPal-Aktie im Schaufenster: Kursverfall lockt Stripe und andere Giganten an
Deutsche Bank AG verleiht Zalando-Aktie Buy in jüngster Analyse
Suche...
eToro entdecken

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

56.12
CHF
1.66
CHF
3.05 %
12:13:30
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.03.2026 11:14:43

Continental Buy

Continental
55.54 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Eine Verdoppelung des Ölpreises würde das operative Ergebnis (Ebit) um 10 Prozent schmälern, Maßnahmen des Reifenherstellers zur Minderung der Effekte außen vor gelassen, schrieb David Lesne am Donnerstagnachmittag. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Unternehmen einen Großteil der höheren Kosten, wenn nicht sogar alle kompensieren kann./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
62.54 € 		Abst. Kursziel*:
43.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
62.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.72%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:14 Continental Buy UBS AG
06.03.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen