Continental Aktie 327800 / DE0005439004
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die ersten Resultate nach der Abspaltung des Autozuliefergeschäfts namens Aumovio hätten positiv überrascht, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Gegensatz zum Wettbewerber Michelin hätten die Hannoveraner auch im Reifengeschäft nicht enttäuscht, sondern die Erwartungen übertroffen. Dies dürften die zuvor besorgten Anleger begrüßen. Im Geschäft mit Kunststofftechnik begännen die Kosteneinsparungen zu greifen./rob/la/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.54 €
|
Abst. Kursziel*:
46.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.36%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
