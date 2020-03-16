Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -1.4%  SPI 17’218 -1.3%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 23’761 -2.1%  Euro 0.9235 -0.4%  EStoxx50 5’575 -1.4%  Gold 4’335 0.2%  Bitcoin 82’482 -3.6%  Dollar 0.7896 -0.4%  Öl 60.7 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Rückrufaktion, Absatzschwäche & Co. belasten
Finanzaktien wie Partners Group, Julius Bär, UBS und Co. stark unter Druck nach US-Regionalbankenschwäche
Tiefrote Kurse: Der aktuelle Stand bei Bitcoin, Ethereum und Co.
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Roche-Aktie auf rotem Terrain: Genentech weitet Vertrieb von Xofluza in den USA aus - neue Gen-Sequenzierung-Technologie fordert Illumina heraus
Suche...

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-80.29
CHF
-55.53 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 11:28:25

Continental Buy

Continental
53.32 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die ersten Resultate nach der Abspaltung des Autozuliefergeschäfts namens Aumovio hätten positiv überrascht, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Gegensatz zum Wettbewerber Michelin hätten die Hannoveraner auch im Reifengeschäft nicht enttäuscht, sondern die Erwartungen übertroffen. Dies dürften die zuvor besorgten Anleger begrüßen. Im Geschäft mit Kunststofftechnik begännen die Kosteneinsparungen zu greifen./rob/la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.54 € 		Abst. Kursziel*:
46.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.36%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse