Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Commerzbank Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
34.26 €
|
Abst. Kursziel*:
5.08%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
34.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.23%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Commerzbank-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. verbessert Bewertung auf Neutral (finanzen.ch)
|
04.12.25
|DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
03.12.25
|XETRA-Handel: DAX liegt am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Commerzbank
|11:09
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11:09
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|31.87
|0.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:12
|
UBS AG
Aurubis Neutral
|11:10
|
RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform
|11:10
|
RBC Capital Markets
ING Group Sector Perform
|11:10
|
RBC Capital Markets
Deutsche Bank Outperform
|11:09
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|11:09
|
RBC Capital Markets
Santander Sector Perform
|11:09
|
RBC Capital Markets
BBVA Outperform