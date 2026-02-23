Commerzbank 32.01 CHF 1.66% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an den Quartalsbericht der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsgrundlage für sein Kursziel nach vorne./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



