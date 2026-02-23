Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
31.75CHF
1.03CHF
3.35 %
09:51:54
SWX
23.02.2026 08:58:21
Commerzbank Neutral
Commerzbank
32.01 CHF 1.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an den Quartalsbericht der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsgrundlage für sein Kursziel nach vorne./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35.10 €
|
Abst. Kursziel*:
11.11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.21%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|08:58
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
