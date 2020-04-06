Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meistgesucht
UBS Roche Nestlé Zurich Insurance Novartis Rheinmetall Swiss Re Amrize Sandoz
Commerzbank Buy

Commerzbank
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Benjamin Goy attestierte dem Bankhaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gutes zweites Quartal. Er verwies außerdem auf das angehobene Ziel für den diesjährigen Nettogewinn. Grundlage dafür sei das erwartungsgemäß angehobene Ziel für den Zinsüberschuss./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Buy
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32.90 € 		Abst. Kursziel*:
0.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.27%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

