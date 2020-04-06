|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 14:24:08
Commerzbank Buy
Commerzbank
31.17 CHF 6.08%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Benjamin Goy attestierte dem Bankhaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gutes zweites Quartal. Er verwies außerdem auf das angehobene Ziel für den diesjährigen Nettogewinn. Grundlage dafür sei das erwartungsgemäß angehobene Ziel für den Zinsüberschuss./tih/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Buy
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.90 €
|
Abst. Kursziel*:
0.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.27%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse