SMI 13'547 0.2%  SPI 18'684 0.0%  Dow 50'164 -0.1%  DAX 24'856 -0.5%  Euro 0.9156 0.2%  EStoxx50 6'036 -0.2%  Gold 5'085 1.2%  Bitcoin 52'044 -1.6%  Dollar 0.7710 0.4%  Öl 69.6 0.8% 
Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

30.69
CHF
-0.75
CHF
-2.39 %
17:30:00
SWX
11.02.2026 20:20:55

Commerzbank Neutral

Commerzbank
30.50 CHF -5.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Mittwoch nach den Jahreszahlen der Commerzbank seine Gewinnschätzungen./ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34.40 € 		Abst. Kursziel*:
4.65%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.32%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

