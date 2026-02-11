Commerzbank 30.50 CHF -5.92% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Mittwoch nach den Jahreszahlen der Commerzbank seine Gewinnschätzungen./ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:02 / GMT



