Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
30.69CHF
-0.75CHF
-2.39 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.02.2026 20:20:55
Commerzbank Neutral
Commerzbank
30.50 CHF -5.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Mittwoch nach den Jahreszahlen der Commerzbank seine Gewinnschätzungen./ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.40 €
|
Abst. Kursziel*:
4.65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.32%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Commerzbank
|
16:08
|Commerzbank will Gewinn weiter steigern und Kostenquote senken - Aktie verliert dennoch (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Börsianer in Habachtstellung: DAX nachmittags knapp behauptet (finanzen.ch)
|
15:17
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Thomas Schaufler, Kauf (EQS Group)
|
15:17
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Thomas Schaufler, buy (EQS Group)
|
15:16
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, buy (EQS Group)
|
15:16
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, Kauf (EQS Group)
|
15:16
|EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Carsten Schmitt, buy (EQS Group)