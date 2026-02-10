Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
Commerzbank Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 28 auf 34 Euro angehoben. Die erwartete deutliche Gewinnsteigerung sei mittlerweile im Aktienkurs reflektiert, ein Übernahmeangebot erwarte er weiterhin nicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Finanzinstituts sei somit nun fair bewertet./ck/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Commerzbank Halten
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
34.29 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
34.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
Analysen zu Commerzbank
|16:44
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|11:02
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|10:20
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:50
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|31.15
|-0.92%
