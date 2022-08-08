Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
Commerzbank Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Commerzbank von 35 auf 37 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt./ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Buy
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.67 €
|
Abst. Kursziel*:
16.83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.21%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
Analysen zu Commerzbank
|08:04
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|6.92
|14.98%
