Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

30.99
CHF
0.56
CHF
1.84 %
10:00:48
SWX
20.02.2026 08:04:27

Commerzbank Equal Weight

Commerzbank
31.26 CHF 0.31%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 30,40 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Commerzbank biete solide Fundamentaldaten mit einem von den Erträgen getriebenen, starken Ergebniswachstum je Aktie (EPS), schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Flora Bocahut in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Frankfurter profitieren von Rückenwind in Deutschland und Polen. Ihre EPS-Prognosen lägen allerdings unter den Konsensschätzungen, und das Bewertungsniveau beinhalte nur begrenztes Kurspotenzial, betonte die Expertin./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
34.07 € 		Abst. Kursziel*:
5.66%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
34.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.02%
Analyst Name::
Flora Bocahut 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

