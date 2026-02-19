Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
Commerzbank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 30,40 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Commerzbank biete solide Fundamentaldaten mit einem von den Erträgen getriebenen, starken Ergebniswachstum je Aktie (EPS), schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Flora Bocahut in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Frankfurter profitieren von Rückenwind in Deutschland und Polen. Ihre EPS-Prognosen lägen allerdings unter den Konsensschätzungen, und das Bewertungsniveau beinhalte nur begrenztes Kurspotenzial, betonte die Expertin./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
34.07 €
|
Abst. Kursziel*:
5.66%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
34.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.02%
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
