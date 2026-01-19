Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'277 -1.0%  SPI 18'334 -1.1%  Dow 49'359 -0.2%  DAX 24'959 -1.3%  Euro 0.9288 0.0%  EStoxx50 5'926 -1.7%  Gold 4'714 0.9%  Bitcoin 72'195 -2.2%  Dollar 0.7962 -0.2%  Öl 64.1 -0.1% 
Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

31.14
CHF
-0.54
CHF
-1.70 %
19.01.2026
SWX
20.01.2026 06:05:23

Commerzbank Neutral

Commerzbank
31.11 CHF -5.41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein gab seinen Schätzungen am Montagabend noch einen Feinschliff vor dem anstehenden Bericht zum vierten Quartal 2025. Er verschob zudem seine Bewertungsbasis um zwölf Monate weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34.38 € 		Abst. Kursziel*:
4.71%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.05%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

06:05 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
