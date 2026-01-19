Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
31.14CHF
-0.54CHF
-1.70 %
19.01.2026
SWX
20.01.2026 06:05:23
Commerzbank Neutral
Commerzbank
31.11 CHF -5.41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein gab seinen Schätzungen am Montagabend noch einen Feinschliff vor dem anstehenden Bericht zum vierten Quartal 2025. Er verschob zudem seine Bewertungsbasis um zwölf Monate weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.38 €
|
Abst. Kursziel*:
4.71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.05%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|06:05
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|31.14
|-1.70%
