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05.10.2026 16:29:00
Broadcom Aktie News: Anleger schicken Broadcom am Montagnachmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt stieg die Broadcom-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 358,70 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 358,70 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'756 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Broadcom-Aktie bei 359,21 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 358,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 748'674 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (495,00 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Gewinne von 38,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 289,98 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 23,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,62 USD aus. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.59 Mrd. USD – ein Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Broadcom-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 11,68 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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