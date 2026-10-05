Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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05.10.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom präsentiert sich am Montagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Broadcom. Zuletzt stieg die Broadcom-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 362,31 USD.
Das Papier von Broadcom legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 362,31 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'778 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 363,86 USD. Bei 358,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'010'369 Broadcom-Aktien.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 495,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 26,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 289,98 USD. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 24,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Broadcom-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,62 USD belaufen. Am 02.09.2026 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 29.59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 85,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Broadcom-Gewinn in Höhe von 11,68 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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