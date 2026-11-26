Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1.56 Prozent stärker bei 5’277.51 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.319 Prozent höher bei 5’212.82 Punkten in den Handel, nach 5’196.22 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’212.82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5’286.86 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1.50 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 5’354.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’494.85 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4’798.02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6.46 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4.66 Prozent auf 117.70 EUR), Rheinmetall (+ 4.01 Prozent auf 765.30 EUR), Rolls-Royce (+ 3.68 Prozent auf 12.97 GBP), Barclays (+ 3.06 Prozent auf 4.03 GBP) und Rio Tinto (+ 2.79 Prozent auf 56.81 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Novartis (+ 0.09 Prozent auf 128.22 CHF), Unilever (+ 0.12 Prozent auf 50.73 GBP), Nestlé (+ 0.22 Prozent auf 87.34 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.38 Prozent auf 587.20 EUR) und BAT (+ 0.46 Prozent auf 45.77 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4’174’690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 462.964 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch