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28.11.2026 17:23:14
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Samstagnachmittag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagnachmittag.
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Bitcoin reduzierte sich um 17:11 um 0,63 Prozent auf 59.461,64 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 59.836,70 US-Dollar gelegen hatte.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 43,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (45,06 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,38 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.659,39 US-Dollar) geht es um 0,64 Prozent auf 1.648,83 US-Dollar nach unten.
Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 0,49 Prozent auf 205,61 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 206,63 US-Dollar wert.
Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 0,9472 US-Dollar am Vortag auf 0,9410 US-Dollar nach unten (0,65 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,61 Prozent auf 423,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 409,20 US-Dollar wert.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1481 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1454 US-Dollar.
Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergab. Stellar sinkt 2,67 Prozent auf 0,1232 US-Dollar, nach 0,1266 US-Dollar am Vortag.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2997 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3006 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,35 Prozent auf 551,97 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 553,89 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0564 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0576 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 1,23 Prozent schwächer bei 70,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 71,48 US-Dollar.
Nach 6,597 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Samstagnachmittag um 2,03 Prozent auf 6,463 US-Dollar gesunken.
Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 2,37 Prozent auf 9,138 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 9,360 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,66 Prozent auf 0,6604 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,6716 US-Dollar wert.Redaktion Finanzen.net
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